Следующая встреча в рамках Женевских дискуссий запланирована на декабрь

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следующую встречу в рамках Женевских дискуссий по Закавказью планируется провести в середине декабря, сообщили в МИД РФ по итогам прошедшего 9-10 октября раунда.

Международные дискуссии по Закавказью, с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС продолжаются уже десять лет.

"В ходе обсуждения ситуации на границах Абхазии, Грузии и Южной Осетии большинство участников встречи отметили сохраняющуюся там стабильность и отсутствие каких-либо значимых проблем в обеспечении свободы передвижения. Одновременно была высказана единодушная поддержка необходимости принятия совместных шагов по разблокированию работы механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гале и Эргнети", — говорится в сообщении МИД.

Также состоялся традиционный обмен мнениями по теме неприменения силы. Отмечается, что "принципиальные разногласия сторон по поводу интерпретаций договоренностей 2008 года", а также путей обеспечения прочной безопасности в Закавказье "препятствовали достижению консенсуса по данному вопросу".

"Представители России, Абхазии и Южной Осетии вновь выразили растущую озабоченность в связи с усиливающимся присутствием НАТО в регионе, а также деятельностью биологической лаборатории им. Р. Лугара в Грузии. Российская сторона призвала сопредседателей обеспечить доступ официальным представителям Абхазии и Южной Осетии на международные площадки, прежде всего ООН, где обсуждается проблематика Женевских дискуссий. Следующая встреча в рамках Женевских дискуссий запланирована на середину декабря", — заявили в российском МИД.