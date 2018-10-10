Россия требует от Польши привлечь к ответственности осквернителей надгробий

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва требует от Варшавы привлечь к ответственности виновных в осквернении захоронения советских воинов в городе Еленя-Гура, заявили в среду в МИД РФ.

"На коммунальном кладбище г. Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве Польшы 8 октября вандалы разрушили 21 надгробие на могилах советских воинов, павших при освобождении этого города от гитлеровских оккупантов. По поступающей информации, нанесенный ущерб уже ликвидирован, полиция начала расследование. Однако суть проблемы от этого не меняется. Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше. И это при всех заверениях со стороны тамошних властей, будто захоронения пользуются безусловной защитой польского государства, взявшего на себя соответствующие обязательства перед Россией", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Следует подчеркнуть, что речь идет не о единичной безобразной выходке местных хулиганов, а о позорных последствиях проводимого официальной Варшавой курса на провоцирование общественного пространства в духе фальсификации истории, что порождает также проявления безнаказанности и расшатывает моральные устои. Требуем положить конец бесправию, найти и привлечь к ответственности виновных", — отметили в российском дипведомстве.