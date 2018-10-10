Пушков предостерег от попыток ревизии "Минска-2"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Любая попытка ревизии минских соглашений привела бы к потере юридической основы для урегулирования ситуации в Донбассе, считает российский сенатор Алексей Пушков, принявший в среду участие в круглом столе в Европарламенте, посвященном выполнению минских договоренностей.

"Я считаю, "Минск-2" – это основа. Любая ревизия "Минска-2" приведет к уничтожению какой бы то ни было основы для решения конфликта", — сказал он российским журналистам в Брюсселе, напомнив, что договоренность была достигнута в результате сложных 16-часовых переговоров.

"В политике бывает такой момент, когда соглашение достижимо, а бывают периоды, когда оно абсолютно недостижимо. Вот был момент, когда соглашение было достижимо. Я считаю, что если сейчас начать ревизию Минска – это уничтожит всякую юридическую базу. Минское соглашение необходимо сохранить на тот период, когда возникнут возможности для его осуществления, в этом качестве оно играет стратегическое значение", — сказал Пушков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах встречи в ЕП.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.