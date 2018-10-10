Пушков предостерег от попыток ревизии "Минска-2"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Любая попытка ревизии минских соглашений привела бы к потере юридической основы для урегулирования ситуации в Донбассе, считает российский сенатор Алексей Пушков, принявший в среду участие в круглом столе в Европарламенте, посвященном выполнению минских договоренностей.
"В политике бывает такой момент, когда соглашение достижимо, а бывают периоды, когда оно абсолютно недостижимо. Вот был момент, когда соглашение было достижимо. Я считаю, что если сейчас начать ревизию Минска – это уничтожит всякую юридическую базу. Минское соглашение необходимо сохранить на тот период, когда возникнут возможности для его осуществления, в этом качестве оно играет стратегическое значение", — сказал Пушков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах встречи в ЕП.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.