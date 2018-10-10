Трамп выразил желание посетить районы, которые находятся под ударом урагана

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил желание в воскресенье или понедельник посетить районы, которые находятся под ударом урагана "Майкл".

"Наверное, мы рассмотрим воскресенье или понедельник, чтобы отправиться туда", — сказал он в среду журналистам. Трамп объяснил выбор этих сроков тем, что у него уже запланированы выступления на митингах, где его ожидают люди, а также нежеланием сейчас мешать работе экстренных служб на местах.

Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до опасной четвертой категории и двигается к побережью США.