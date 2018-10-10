В ЕП поднимают вопрос о снятии санкций против парламентариев, заявил Пушков

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Установленные Евросоюзом санкции против парламентариев противоречат его собственным принципам, это уязвимая точка в санкционной позиции Европы, некоторые евродепутаты это понимают и поднимают вопрос об отмене подобных санкций, заявил в среду в Брюсселе российский сенатор Алексей Пушков.
"У меня были и будут еще сегодня встречи с европарламентариями. В общей сложности я встретил восемь человек из разных фракций, Европейской народной партии, "левые", социал-демократы. Те люди, которые встречались со мной, они мыслящие, понимающие, что возник тупик в отношениях между ЕС и РФ, и которые, в общем, считают, что из этого тупика надо выходить, и что санкционная позиция не дает никаких результатов", — сообщил Пушков российским журналистам.
При этом Пушков отмечает, что пока для взаимного отказа от санкций против парламентариев условия еще не созданы. "Но я думаю, что это направление надо продвигать. Мне кажется, если санкции и начнут отменять, то вероятно, вот с этого. Я думаю, это наиболее слабая, уязвимая точка в общей санкционной позиции ЕС, потому что она противоречит их же собственным принципам", — пояснил сенатор.