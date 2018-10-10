В ЕП поднимают вопрос о снятии санкций против парламентариев, заявил Пушков

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Установленные Евросоюзом санкции против парламентариев противоречат его собственным принципам, это уязвимая точка в санкционной позиции Европы, некоторые евродепутаты это понимают и поднимают вопрос об отмене подобных санкций, заявил в среду в Брюсселе российский сенатор Алексей Пушков.

В Европарламенте в среду прошел "круглый стол" по проблемам выполнения минских соглашений. К участию были приглашены представители ЕС, Украины и РФ.

"У меня были и будут еще сегодня встречи с европарламентариями. В общей сложности я встретил восемь человек из разных фракций, Европейской народной партии, "левые", социал-демократы. Те люди, которые встречались со мной, они мыслящие, понимающие, что возник тупик в отношениях между ЕС и РФ, и которые, в общем, считают, что из этого тупика надо выходить, и что санкционная позиция не дает никаких результатов", — сообщил Пушков российским журналистам.

"Сегодня у меня была встреча с финскими представителями в ЕП, они поднимали вопрос о необходимости отмены санкций против парламентариев… Моя позиция, и я ее довожу, состоит в том, чтобы вывести санкции против парламентариев из общего санкционного подхода. На мой взгляд, ЕС должен провести разделительную линию: все, что мешает диалогу и контактам между парламентариями, должно быть исключено из санкционного режима. Санкции — это их дело, но здесь они нарушают свои собственные принципы, потому что парламентарии избраны для того, чтобы выражать свою точку зрения и точку зрения своих избирателей, их нельзя за это наказывать", — подчеркнул он.

При этом Пушков отмечает, что пока для взаимного отказа от санкций против парламентариев условия еще не созданы. "Но я думаю, что это направление надо продвигать. Мне кажется, если санкции и начнут отменять, то вероятно, вот с этого. Я думаю, это наиболее слабая, уязвимая точка в общей санкционной позиции ЕС, потому что она противоречит их же собственным принципам", — пояснил сенатор.