Киев де-факто заморозил конфликт в Донбассе, заявил Пушков

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ситуацию в Донбассе, в условиях, когда у Киева нет воли выполнять минские договоренности, а Запад его к этому должным образом не побуждает, необходимо "упорядочить", чтобы добиться нормализации обстановки и обеспечить безопасность жителей региона, заявил в среду российский сенатор Алексей Пушков, который принял участие в Европарламенте в круглом столе, посвященном перспективам урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Хотя этого и не хочет признавать международное сообщество, но по факту конфликт уже "заморожен" в силу того, что Киев не выполняет минские соглашения. Сегодня выступающие на "круглом столе" со стороны Украины это лишь подтвердили: во-первых, в Киеве нет политической воли, во-вторых, против этого — "партия войны", в третьих, совершенно было справедливо сказано, что на год следует забыть о возможных сдвигах в позиции Киева, потому что сейчас предвыборная обстановка, когда будет формироваться власть, и естественно, никакая новая власть не пойдет на быстрое радикальное изменение прежней позиции", — сказал Пушков российским журналистам в кулуарах встречи.

"В четвертых, на Украине нет "третьей" силы, это сегодня опять было подтверждено выступающими с украинской стороны: есть Порошенко и есть Тимошенко. И даже если возникнет какой-то удивительный третий кандидат, то он будет придерживаться примерно той же самой линии невыполнения минских соглашений. Мы видим, что "Минск-2" заморожен Киевом де-факто. И когда (Курт) Волкер говорит, что нельзя допустить заморозки, то он должен ехать в Киев и им это объяснять там", — отметил сенатор.

"То есть вопрос теперь в следующем: будет ли это упорядоченная заморозка или неупорядоченная. Считаю, то выполнение российского предложения о размещении миротворцев на линии разграничения огня с возможными их выездами в качестве сил, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ, это элемент упорядочивания", — пояснил он свою позицию.

"Киев занимается по-прежнему обстрелами. Я все же думаю, что вряд ли у кого есть сомнения, что убийство Захарченко отвечает интересам Украины, потому что оно ничьим интересам больше не отвечает, здесь тоже нужно искать следы, ведущие в Киев", — сказал Пушков.

"Киев не обеспечил свои обязательства по минским соглашениям. Они должны были дать особый статус Донбассу до выборов там любых. Говорят, что выборы должны быть под нашим контролем, а это замкнутый круг, который исключает появление этого особого статуса, то есть они говорят, сначала контроль, а потом статус. Если Киев установит свой контроль над Донбассом, над ДНР и ЛНР, то никакого особого статуса, никакой автономии, никакой амнистии, никаких выборов, никакого самостоятельного назначения судей и прокуроров не будет, потому что Киев будет осуществлять свой силовой контроль над этим регионом, он займется зачисткой, о чем мечтают националистические силы. Я здесь вижу абсолютный тупик", — подчеркнул он.

По его словам, на "круглом столе" в ЕП украинскими участниками была, в частности, высказана мысль, что "нельзя говорить о заморозке, потому что в Киеве может появиться воля к решению конфликта". "У меня вопрос – откуда она появится? Пока в Киеве нет воли. Вторая мысль высказана – международное сообщество должно заставить Киев. Но кто заставит его выполнять минские соглашения? Конечно, мы должны пытаться оказывать давление на другие стороны нормандского формата, но я не заметил очень острого желания Парижа или Берлина заставлять Киев. Они по закрытым каналам посылают им какие-то сигналы, но этого явно недостаточно. А США стоят плотно на стороне Киева, у Волкера нет никаких побуждений, чтобы заставлять Киев что-то делать", — отметил сенатор.

"У западных дипломатов задача одна, доказать, что во всем виновата Россия", — добавил он.

"Поэтому я предлагаю упорядочить ситуацию, развести воюющие стороны, добиться, наконец, отведения тяжелых вооружений, разъединения сил, добиться прекращения обстрелов, добиться некоей нормализации, которая позволит людям спокойнее и безопаснее существовать в этом регионе. Если здесь ООН, ОБСЕ, ЕС, мы можем внести какой-то вклад в это, то я считаю, это будет правильным направлением движения", — сказал Пушков.

"А когда в Киеве появится политическая воля или когда на Западе все-таки решат, что нужно оказать воздействие на Киев, чтобы он выполнял минские соглашения, тогда они будут воплощены в жизнь и Донбасс реинтегрируется с остальной Украиной, но на юридической основе, а не на базе зачистки, которую намерены там осуществить нынешние киевские власти, а на базе особого статуса, автономии, амнистии, местных выборов и так далее, именно того, что сейчас Киев принять не может и не готов", — заключил он.