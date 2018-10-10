Киев де-факто заморозил конфликт в Донбассе, заявил Пушков

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ситуацию в Донбассе, в условиях, когда у Киева нет воли выполнять минские договоренности, а Запад его к этому должным образом не побуждает, необходимо "упорядочить", чтобы добиться нормализации обстановки и обеспечить безопасность жителей региона, заявил в среду российский сенатор Алексей Пушков, который принял участие в Европарламенте в круглом столе, посвященном перспективам урегулирования конфликта на востоке Украины.
"В четвертых, на Украине нет "третьей" силы, это сегодня опять было подтверждено выступающими с украинской стороны: есть Порошенко и есть Тимошенко. И даже если возникнет какой-то удивительный третий кандидат, то он будет придерживаться примерно той же самой линии невыполнения минских соглашений. Мы видим, что "Минск-2" заморожен Киевом де-факто. И когда (Курт) Волкер говорит, что нельзя допустить заморозки, то он должен ехать в Киев и им это объяснять там", — отметил сенатор.
"Киев занимается по-прежнему обстрелами. Я все же думаю, что вряд ли у кого есть сомнения, что убийство Захарченко отвечает интересам Украины, потому что оно ничьим интересам больше не отвечает, здесь тоже нужно искать следы, ведущие в Киев", — сказал Пушков.
"Киев не обеспечил свои обязательства по минским соглашениям. Они должны были дать особый статус Донбассу до выборов там любых. Говорят, что выборы должны быть под нашим контролем, а это замкнутый круг, который исключает появление этого особого статуса, то есть они говорят, сначала контроль, а потом статус. Если Киев установит свой контроль над Донбассом, над ДНР и ЛНР, то никакого особого статуса, никакой автономии, никакой амнистии, никаких выборов, никакого самостоятельного назначения судей и прокуроров не будет, потому что Киев будет осуществлять свой силовой контроль над этим регионом, он займется зачисткой, о чем мечтают националистические силы. Я здесь вижу абсолютный тупик", — подчеркнул он.
"У западных дипломатов задача одна, доказать, что во всем виновата Россия", — добавил он.
"Поэтому я предлагаю упорядочить ситуацию, развести воюющие стороны, добиться, наконец, отведения тяжелых вооружений, разъединения сил, добиться прекращения обстрелов, добиться некоей нормализации, которая позволит людям спокойнее и безопаснее существовать в этом регионе. Если здесь ООН, ОБСЕ, ЕС, мы можем внести какой-то вклад в это, то я считаю, это будет правильным направлением движения", — сказал Пушков.
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