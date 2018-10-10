Американца приговорили к шести месяцам тюрьмы в рамках "российского дела"

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Американец Ричард Пинедо приговорен к 6 месяцам тюрьмы в рамках "расследования по РФ" спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает агентство USA TODAY.

Пинедо ранее признал себя виновным в том, что в 2014–2017 годах руководил онлайн-сервисом Auction Essistance, с помощью которого предоставлял возможность обойти способы проверки при организации способов оплаты в интернете. В частности, Пинедо продавал в интернете данные счетов, приобретенных на имена третьих лиц.

"Двадцативосьмилетний калифорниец приговорен в среду к 6 месяцам тюремного заключения за продажу информации по банковским счетам, что помогло России провести кампанию в соцсетях по влиянию и подрыву президентской гонки 2016 года", — пишет издание. После полугода тюрьмы ему также предстоит 6-месячный домашний арест.

Ранее Мюллер обвинил 13 физлиц и три компании из РФ во "вмешательстве в выборы" в США, а также в оплате этого "вмешательства" с помощью различных способов, которые позволяли регистрироваться в платежных системах в интернете на чужие имена или по фальшивым документам.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, также ведет сенат, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США называет расследование Мюллера "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.