Американца приговорили к шести месяцам тюрьмы в рамках "российского дела"

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Американец Ричард Пинедо приговорен к 6 месяцам тюрьмы в рамках "расследования по РФ" спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает агентство USA TODAY.
"Двадцативосьмилетний калифорниец приговорен в среду к 6 месяцам тюремного заключения за продажу информации по банковским счетам, что помогло России провести кампанию в соцсетях по влиянию и подрыву президентской гонки 2016 года", — пишет издание. После полугода тюрьмы ему также предстоит 6-месячный домашний арест.
Ранее Мюллер обвинил 13 физлиц и три компании из РФ во "вмешательстве в выборы" в США, а также в оплате этого "вмешательства" с помощью различных способов, которые позволяли регистрироваться в платежных системах в интернете на чужие имена или по фальшивым документам.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.