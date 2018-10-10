Госдеп считает, что в переговорах по Карабаху есть прогресс

БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта наблюдается прогресс.

"В Азербайджане все заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Во время визита в страну мы подчеркнули продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, а также встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе", — сказал Кент в среду на пресс-конференции в Баку.

Как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов, добавил Кент.

"В этом месяце, через две недели, сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в регион. Хочу отметить, что уровень напряженности на линии соприкосновения войск снизился. Призываем стороны продолжить в этом духе", — сказал Кент.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.