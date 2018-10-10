Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ реализацию соглашения по Ирану

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду обсудил с заместителем гендиректора МАГАТЭ — руководителем департамента гарантий Секретариата агентства Массимо Апаро вопрос реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня Агентства, включая реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также тематику применения гарантий МАГАТЭ", — говорится в сообщении МИД.