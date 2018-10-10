На Украине "обрубают" объективную информацию о Крыме, заявила Захарова

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 10 окт – РИА Новости. На Украине препятствуют распространению объективной информации о ситуации в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многие говорят — и блогеры, и журналисты, и общественные деятели, и просто люди, у которых здесь семьи, но при этом они продолжают жить на Украине и будут там жить, — что откройте глаза, посмотрите, что сделано для жителей Крыма в инфраструктурном плане, в плане межкультурного общения, какие права даны людям, о которых никто даже не мечтал, не то, что отстаивал, они даны просто по факту изменения ситуации в Крыму в 2014 году. Но этим людям обрубают все возможности для распространения этого мнения и точки зрения", — сказала Захарова на брифинге.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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