На Украине "обрубают" объективную информацию о Крыме, заявила Захарова

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 10 окт – РИА Новости. На Украине препятствуют распространению объективной информации о ситуации в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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