На арсенале под Черниговом фиксируют единичные взрывы

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Единичные взрывы фиксируются на территории военного склада под Черниговом, сообщил в среду начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 16.30 (совпадает с мск), над арсеналом наблюдается незначительное задымление и единичные взрывы", — приводит слова Чернобая пресс-служба минобороны.

По его словам, пожарная авиация совершила 18 сбросов воды над очагами тления на территории арсенала. "Благодаря слаженной работе подразделений, задействованных в ликвидации пожара и действиям авиации, территория возгорания значительно уменьшилась", — сообщил Чернобай.

Кроме того, на территории арсенала работают 10 групп разминирования, которые осуществляют поиск и очистки территории от взрывоопасных предметов.

По данным госслужбы по ЧС, на месте происшествия сосредоточен 21 пиротехнический расчет общей численностью 110 человек и 40 единиц техники, которые начали разминирование 4 населенных пунктов: город Ичня, село Августовка, поселок Дружба и село Гмырянка.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.