ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. США осуждают "причастность" властей Венесуэлы к смерти оппозиционера Фернандо Албана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс отметила, что администрация президента США Дональда Трампа "продолжит оказывать давление на режим Мадуро до тех пор, пока демократия не будет восстановлена в Венесуэле".
"США призывают к незамедлительному освобождению всех венесуэльских политических заключенных", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Албан был заключен под стражу по обвинению в участии в неудавшемся покушении на президента страны. Ранее генпрокурор Венесуэлы в эфире местного телеканала сообщил, что Албан в понедельник покончил с собой в штаб-квартире службы безопасности страны, где он находился в предварительном заключении.
Лидер Боливарианской Республики обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США.