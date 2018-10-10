ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. США осуждают "причастность" властей Венесуэлы к смерти оппозиционера Фернандо Албана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США осуждают причастность режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро к смерти венесуэльского оппозиционера Фернандо Албана. Власти Венесуэлы задержали Албана 5 октября после его возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН, где он рассказал миру о важности возвращения демократии народу Венесуэлы. Он умер три дня позднее, находясь под стражей разведслужбы Венесуэлы", — сказала она.

Сандерс отметила, что администрация президента США Дональда Трампа "продолжит оказывать давление на режим Мадуро до тех пор, пока демократия не будет восстановлена в Венесуэле".

"США призывают к незамедлительному освобождению всех венесуэльских политических заключенных", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Албан был заключен под стражу по обвинению в участии в неудавшемся покушении на президента страны. Ранее генпрокурор Венесуэлы в эфире местного телеканала сообщил, что Албан в понедельник покончил с собой в штаб-квартире службы безопасности страны, где он находился в предварительном заключении.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Лидер Боливарианской Республики обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США.