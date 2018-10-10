МИД принимает все меры для возвращения моряков "Норда"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. МИД РФ принимает все меры для урегулирования ситуации с моряками крымского рыболовецкого сейнера "Норд", задержанного полгода назад украинскими пограничниками, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не только они (моряки судна "Норд" — ред.) не могут вернуться. Мы говорили о (журналисте) Кирилле Вышинском и многих других, которые брошены застенки украинских соответствующих заведений. Мы делаем все возможное для того, чтобы урегулировать в том числе и эту ситуацию", — сказала Захарова на брифинге.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин". Россия в ответ ужесточила досмотры судов, идущих в украинские порты.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол.