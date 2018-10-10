Россия призвала США начать мирное урегулирование в Афганистане

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. США должны сосредоточить усилия на запуске мирного процесса в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге в Коктебеле.
"Единственный путь прекращения многолетнего конфликта в стране — это достижение общеафганского согласия политико-дипломатическими средствами… Нынешняя ставка Вашингтона на военную силу лишь множит врагов афганской власти и провоцирует рост экстремистских настроений в стране", — считает представитель МИД. "Мы категорически не приемлем такой подход и призываем американскую сторону сосредоточить усилия на запуске мирного процесса", — добавила Захарова.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*.
* Террористические организации, запрещенные в России.