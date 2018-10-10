Захарова назвала инцидент с российским журналистом в Латвии провокацией

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент с главным редактором портала NewsBalt Андреем Выползовым, которого не пустили в Латвию, провокацией и преследованием российских журналистов в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что главного редактора портала NewsBalt, который летел в Латвию из Калининграда, задержали на границе и не пустили в страну. Журналиста уведомили, что он является персоной нон грата с июня 2014 года.

"К сожалению, это очередное проявление преследования российских журналистов в этой стране, да и в Евросоюзе… Расцениваем эти действия официальной Риги как очередную провокацию в отношении представителя российской прессы, попытку ограничить свободу слова", — сказала Захарова на брифинге.

Захарова отметила, что латвийские пограничники, со слов журналиста, в течение двух часов с привлечением полиции безопасности проводили процедуру проверки документов, идентификации его личности. Также было предложено написать объяснительную, в которой требовалось указать не только род профессиональной деятельности и цель поездки, но и лиц, с которыми он планировал контактировать на территории страны.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".