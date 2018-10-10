В Совфеде прокомментировали обвинения Киева в адрес Поклонской

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обвинения Киева в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской в совершении ею военных преступлений в ее бытность прокурором Крыма является попыткой "переложить с больной головы на здоровую", заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура подозревает Поклонскую в совершении военных преступлений в то время, когда она занимала пост прокурора Крыма.

С декабря 2007 по январь 2010 года Луценко занимал пост главы МВД Украины. Осенью 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о завладении госимуществом и превышении должностных полномочий. В феврале 2012 года его приговорили к 4 годам лишения свободы. Весной следующего года занимавший в то время пост президента Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании осужденных, среди которых был и Луценко. После госпереворота на Украине все приговоры в отношении Луценко были отменены.

"Это самая настоящая попытка переложить с больной головы на здоровую. Войну на Украине развязал как раз Луценко, как раз он является непосредственным участников военных действий, которые идут сейчас на Донбассе", — заявил Цеков.

Отметив, что обвинения Поклонской в военных преступлениях являются "смехотворными", сенатор выразил уверенность, что если кому и будут предъявлены в своё время международным судом обвинения, так это самому Луценко.

"Из-за него и подобных ему гибли и гибнут мирные люди на Донбассе", — сказал он.