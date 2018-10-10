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В мире

В МИД рассказали, зачем Западу нужен Сенцов

(обновлено: 17:24 10.10.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 10 окт — РИА Новости. Судьба осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова как человека на Западе не интересует никого, его дело используется для наращивания антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

"Никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как человека, никого на Западе не интересует судьба Сенцова как режиссера, при этом подавляющее большинство людей не представляют даже, о чем они говорят. Судьба Сенцова интересует всех как инструмент антироссийской кампании, которая сейчас проводится", — заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, почему Запад обеспокоен судьбой Сенцова, но не задержанного Киевом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В качестве подтверждения этой точки зрения она привела в пример историю депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая была осуждена в РФ за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Захарова отметила, что во время процесса в РФ и после приговора "она была интересна всем, люди ходили в майках с ее изображением, люди писали плакаты, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие общественные организации, правительственные структуры проводили митинги, пикеты, акции, пресс-конференции, симпозиумы, семинары, все виды мягкой силы были задействованы для того, чтобы привлечь внимание к ее судьбе".

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Как только Надежда Савченко оказалась на территории Украины и оказалась за решеткой там, интерес к ней был потерян. То же самое в ситуации с Олегом Сенцовым и со всеми остальными. Это доказательство того, что это разменная монета для Запада. Это инструмент, это возможность еще раз, как им кажется, сделать больно, неприятно российской стороне, не понимая, в чем суть дела", — заявила она.

По ее словам, "человек Сенцов для них не существует, для них есть образ, символ, политический инструмент борьбы с РФ".

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на обмен Сенцова на Вышинского, Захарова заявила, что МИД не занимается "вопросами надежды (на обмен), мы занимается вопросами конкретной работы для того, чтобы это произошло".

"Мы в данном случае как политическое ведомство такие вещи не комментирует, потому что не имеем на это полномочий, юридической базы на данном этапе", — пояснила она.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Флаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Gerard Cerles
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Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест по подозрению в подготовке теракта. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата, она по-прежнему находится под стражей.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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