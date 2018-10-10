В Китае узаконили создание "перевоспитательных центров" для экстремистов

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Постоянный комитет собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района в ходе заседания во вторник внес поправки в нормативные акты, касающиеся противостоянию экстремизму в этом регионе Китая, наделив местные власти полномочиями создавать так называемые перевоспитательные центры для экстремистов, говорится в распространенном коммюнике по итогам заседания.
В тексте документа также отмечается, что "народные правительства выше уездного уровня имеют право создавать образовательные и коррекционные организации и контролирующие отделы, включая центры профессиональной подготовки и учебно-подготовительные центры для обучения и изменения людей, которые подверглись влиянию экстремизма".
"Организации и индивидуальные лица должны сознательно пресекать распространение экстремизма, противостоять ему, выявлять и изобличать экстремистские заявления и поступки… Те, кто достигнет важных успехов в борьбе с экстремизмом, будут поощряться", — говорится в документе.
Подчеркивается, что согласно законодательству запрещается пропагандировать экстремизм, распространять экстремистские идеи, вмешиваться в религиозные верования других людей, принуждать других участвовать в религиозных мероприятиях, или же предоставлять имущество или услуги для проведения таких мероприятий. Запрещается вмешиваться в свадебные и траурные церемонии, мероприятия по передаче наследства других людей, вмешиваться в жизнь людей других народностей и вероисповеданий, вынуждать против воли сменить место жительства. Запрещается публиковать, печатать, распространять, продавать, скачивать, обмениваться или же хранить статьи, аудиозаписи, видео, содержащие экстремистский контент.
В конце августа эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном района Китая.
Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитальных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Отмечалось, что Китай, являясь членом Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в полной мере выполняет свои международные обязательства.