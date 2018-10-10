В Китае узаконили создание "перевоспитательных центров" для экстремистов

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Постоянный комитет собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района в ходе заседания во вторник внес поправки в нормативные акты, касающиеся противостоянию экстремизму в этом регионе Китая, наделив местные власти полномочиями создавать так называемые перевоспитательные центры для экстремистов, говорится в распространенном коммюнике по итогам заседания.

"Положения поправок были сформулированы, основываясь на конституции КНР и законе КНР о противостоянии терроризму, а также с учетом реалий автономного района с целью сдерживания и ликвидации экстремизма, предотвращения вреда от экстремизма общественной безопасности, долговременному порядку и долгосрочной стабильности", — говорится в документе, где указаны соответствующие поправки, которые уже вступили в силу.

В тексте документа также отмечается, что "народные правительства выше уездного уровня имеют право создавать образовательные и коррекционные организации и контролирующие отделы, включая центры профессиональной подготовки и учебно-подготовительные центры для обучения и изменения людей, которые подверглись влиянию экстремизма".

"Организации и индивидуальные лица должны сознательно пресекать распространение экстремизма, противостоять ему, выявлять и изобличать экстремистские заявления и поступки… Те, кто достигнет важных успехов в борьбе с экстремизмом, будут поощряться", — говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что для эффективной борьбы с экстремизмом необходимо провести хорошую образовательную, воспитательную и коррекционную работу, совмещать индивидуальное обучение с обучением в специальных образовательных центрах, повышать уровень владения государственным языком, юридической образованности населения, оказывать шефскую поддержку, психологическую помощь.

Подчеркивается, что согласно законодательству запрещается пропагандировать экстремизм, распространять экстремистские идеи, вмешиваться в религиозные верования других людей, принуждать других участвовать в религиозных мероприятиях, или же предоставлять имущество или услуги для проведения таких мероприятий. Запрещается вмешиваться в свадебные и траурные церемонии, мероприятия по передаче наследства других людей, вмешиваться в жизнь людей других народностей и вероисповеданий, вынуждать против воли сменить место жительства. Запрещается публиковать, печатать, распространять, продавать, скачивать, обмениваться или же хранить статьи, аудиозаписи, видео, содержащие экстремистский контент.

В конце августа эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном района Китая.

Документ ООН был опубликован по итогам оценки экспертами в области прав человека отчета Китая о ситуации с расовой дискриминацией в стране. В частности, представители комитета ООН выразили обеспокоенность многочисленными сообщениями о задержании на долгий период времени, без вынесения приговора, большого количества этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств под предлогом борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитальных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Отмечалось, что Китай, являясь членом Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в полной мере выполняет свои международные обязательства.