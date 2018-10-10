МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский опроверг утверждения о том, что дискуссия по полномочиям в ПАСЕ была "спровоцирована" Россией, выход из системного кризиса Совета Европы — общая проблема для всех.

Комментируя ситуацию РИА Новости, он напомнил, что среду состоялось подписание протокола о внесении изменений в Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

Он обратил внимание на то, что "мы на деле, а не на словах, способствуем укреплению общеевропейского правового и гуманитарного пространства".

"Факт тем более примечателен, если вспомнить о том, как вчера на сессии ПАСЕ группа "радикалов" в очередной раз попыталась торпедировать давно назревшие реформы регламента Ассамблеи, находящейся в состоянии глубочайшего кризиса", — добавил высокопоставленный дипломат.

Солтановский заметил, что "российские парламентарии уже дали свои первые оценки итогов вчерашнего заседания".

"От себя лишь добавлю, что глубоко заблуждаются те, кто считает, что вопрос "спровоцирован" Россией. Выход из системного кризиса Совета Европы — общая проблема для всех, кто заинтересован в восстановлении авторитета этой старейшей общеевропейской Организации",- заключил он.

Накануне в ПАСЕ автор доклада по полномочиям делегаций бельгийский депутат Петра де Суттер выступила с предложением вернуть документ в профильный комитет, заметив, что он расколол ассамблею. Было принято решение об организации голосования по этому предложению, в результате которого предложение было поддержано 99 депутатами, против высказались 79, воздержались 16. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, отвечая на уточняющий вопрос депутата о том, когда будет рассмотрен доклад, не исключила, что он будет рассматриваться на пленарной сессии. Ближайшая пленарная сессия состоится в январе 2019 года. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. В ходе обсуждения в Ассамблее депутаты настаивали на том, что центральной темой этого доклада является возвращение РФ, несмотря на то, что докладчица отвергла такую точку зрения.