МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский опроверг утверждения о том, что дискуссия по полномочиям в ПАСЕ была "спровоцирована" Россией, выход из системного кризиса Совета Европы — общая проблема для всех.
Он обратил внимание на то, что "мы на деле, а не на словах, способствуем укреплению общеевропейского правового и гуманитарного пространства".
"Факт тем более примечателен, если вспомнить о том, как вчера на сессии ПАСЕ группа "радикалов" в очередной раз попыталась торпедировать давно назревшие реформы регламента Ассамблеи, находящейся в состоянии глубочайшего кризиса", — добавил высокопоставленный дипломат.
"От себя лишь добавлю, что глубоко заблуждаются те, кто считает, что вопрос "спровоцирован" Россией. Выход из системного кризиса Совета Европы — общая проблема для всех, кто заинтересован в восстановлении авторитета этой старейшей общеевропейской Организации",- заключил он.
Накануне в ПАСЕ автор доклада по полномочиям делегаций бельгийский депутат Петра де Суттер выступила с предложением вернуть документ в профильный комитет, заметив, что он расколол ассамблею. Было принято решение об организации голосования по этому предложению, в результате которого предложение было поддержано 99 депутатами, против высказались 79, воздержались 16. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, отвечая на уточняющий вопрос депутата о том, когда будет рассмотрен доклад, не исключила, что он будет рассматриваться на пленарной сессии. Ближайшая пленарная сессия состоится в январе 2019 года. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. В ходе обсуждения в Ассамблее депутаты настаивали на том, что центральной темой этого доклада является возвращение РФ, несмотря на то, что докладчица отвергла такую точку зрения.