Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу, заявил Песков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия продолжит практику оказания гуманитарной помощи Донбассу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце сентября автомобили 81-й колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь. МЧС доставило свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 23 августа.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.