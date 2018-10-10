Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу, заявил Песков

Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия продолжит практику оказания гуманитарной помощи Донбассу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль приветствовал бы более высокий жизненный уровень на этой территории… Вы знаете, что российская сторона постоянно оказывает гуманитарную помощь этим регионам Донбасса и будет продолжать эту практику", — сказал Песков.

В конце сентября автомобили 81-й колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь. МЧС доставило свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 23 августа.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.