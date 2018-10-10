ЕС должен дать оценку выполнению Киевом "Минска-2", заявил Кожара

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Евросоюз должен провести юридический анализ в отношении того, выполняет ли Киев минские соглашения по Донбассу, тогда как европейские партнеры избегают обсуждения по сути статуса конфликта на востоке Украины и пути его разрешения, заявил в среду на круглом столе в Европарламенте бывший глава МИД Украины, бывший председатель ОБСЕ Леонид Кожара.

В Европарламенте в Брюсселе проходит круглый стол, посвященный конфликту в Донбассе и минским договоренностям, к участию в котором приглашены представители ЕС, Украины и России.

Организаторы круглого стола в ЕП отметили, что 10 октября истекает срок действия закона "Об особом статусе Донбасса", принятого в 2014 году в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно закону, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей, однако украинская сторона фактически блокировала выполнение договоренностей.

"Я считаю, что конфликт на востоке Украины недооценен в ЕС, складывается впечатление, что европейские партнеры избегают обсуждения по сути статуса конфликта и путей его разрешения. И позиция Киева о том, что минские соглашения выполняет только он, а другие не выполняют, поддерживается некоторыми в Брюсселе", — заявил Кожара.

"К сожалению, ЕС в свое время не настоял на ратификации минских соглашений", — отметил он, указав на то, что украинские власти пользуются этим обстоятельством, чтобы не воспринимать данный документ как обязательный к выполнению.

"Я бы хотел призвать Еврокомиссию и отдельные европейские столицы, например, Берлин, провести юридический анализ в отношении того, как выполняются минские соглашения украинской стороной, а также провести анализ принятого в январе закона об особенностях государственной политики", — заявил он, указав на необходимость определить международно-правовой статус вооруженных действий на востоке страны и отбросить применяемую Западом к ситуации в Донбассе "концепцию гибридной войны".

"Я не поддерживаю ввод миротворческих сил, потому что весь мой 30-летний опыт дипломатической работы говорит, что это прямой путь к замораживанию ситуации на Донбассе. Фактически Киев предлагает тот же вариант, что в Косово и Боснии. Скажите мне, насколько эти миссии приблизились за последние годы к своим целям", — сказал он, выразив мнение, что при выполнении ряда условий конфликт может быть "решен за полгода".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.