На Майорке число погибших из-за наводнения возросло до восьми человек

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного проливными дождями, возросло до восьми человек, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.
Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия.
Для ликвидации последствий стихии направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.
Помимо Балеарских островов, повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.