На Майорке число погибших из-за наводнения возросло до восьми человек

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного проливными дождями, возросло до восьми человек, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.

Ранее сообщалось о шести погибших. Среди них — двое граждан Великобритании, а также бывший мэр муниципалитета Арта на Майорке. Кроме того, пять человек, по предварительным данным, пропали без вести, в том числе гражданин Великобритании, сообщают местные СМИ.

Премьер Испании Педро Санчес отправится в ближайшее время в зону бедствия.

Для ликвидации последствий стихии направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.

Помимо Балеарских островов, повышенный уровень опасности из-за ливней объявлен в Малаге, Барселоне, Жироне и Таррагоне.