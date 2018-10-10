В Киеве задержали облившего журналистку Newsone кефиром

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Полиция задержала облившего кефиром журналистку телеканала Newsone на акции у здания МВД Украины, решается вопрос правовой оценки его действий, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в среду около 50 радикалов собрались у здания МВД Украины, поводом послужил произошедший ранее взрыв в квартире координатора националистической организации С14* Сергея Мазура. В ходе акции неизвестный облил журналистку телеканала Newsone кефиром.

"Мужчину, который во время акции в Киеве облил кефиром журналистку телеканала, доставили в управление полиции. В настоящее время с ним общаются правоохранители. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка его действиям", — говорится в сообщении на странице пресс-службы в Facebook.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко в среду заявил, что в квартиру его помощника, координатора националистической организации С14* Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".

*Экстремистская организация, запрещенная в России