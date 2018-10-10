Под Черниговом руководителя арсенала уволили после проверки складов

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Руководитель арсенала в Ичне Черниговской области, где произошел пожар, был уволен после проверки готовности украинских складов к противодействию диверсиям, которая проводилась в августе, сообщил в среду на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнил, когда именно произошло увольнение.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". В Службе безопасности ранее заявляли, что отрабатывают в том числе версию о возможной диверсии.

"Позволю себе разгласить дополнительную информацию. Дело в том, что подразделения сил специальных назначений в августе проводили отработку готовности всех складов на территории Украины к антидиверсионным заданиям. По результатам этих учений… руководитель ичнянского склада был снят с должности, уволен в запас без выходного пособия", — заявил Луценко, трансляцию вели украинские телеканалы.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.