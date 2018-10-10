IKEA c сентября сменила юридическое название на Ingka

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Группа компаний IKEA в сентябре сменила свою юридическое название на Ingka, на брендах это нововведение не отразится, рассказал журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"В этом году также произошло одно небольшое, но важное изменение — это смена юридического наименования группы компаний IKEA. C 1 сентября 2018 года группа компаний IKEA официально называется группа компаний Ingka. Если посмотреть на бизнес компании, теперь уже Ingka, конечно, остается ядро — розничные операции, — но также бизнес вырос в другие направления, в том числе торговые центры", — сообщил он.

Он отметил, что название брендов в России и других странах не изменится. "Это смена юридического названия, потребительское название останется прежним. Мы будет работать по-прежнему под брендом IKEA", — добавил он.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2017 года принадлежит 403 магазина в 49 странах мира. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров "Мега", в состав каждого из них входит магазин IKEA.