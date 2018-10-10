РИГА, 10 окт – РИА Новости. Экс-спикер Сейма, профессор Рижского университета имени Страдиня Илга Крейтусе считает, что в Латвии "политический бум" против русского языка, однако, несмотря на позицию правительства, он по-прежнему остается востребованным у местных жителей.

"Это сейчас такой политический бум против русского языка. Но, например, у нас в вузе 35% студентов просят как второй иностранный поставить именно русский язык. Именно латышские студенты, которые не знают русского", — заявила она в среду.

По ее словам, люди, попадая в реальную среду, понимают что русский язык им необходим. "Это политики так сделали, что вопрос русского (языка в стране — ред.) стал так остро. Это вопрос культуры и понимания, если отрицать какой-то язык и говорить, что он не нужен. Но ведь чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче", — подчеркнула Крейтусе.

Крейтусе прокомментировала законопроект, согласно которому работодатель не имеет права требовать знания иностранного языка.

"Если запрещать русский, тогда можно запретить и английский, и немецкий и так далее. Но если я работаю в среде, где нужно общение с этими государствами, то это не сработает… Если посмотреть на практике, это такой "полумертвый закон", поскольку работодатель может всегда найти пункт, по которому (иностранный — ред.) язык нужен", — сказала Крейтусе.

В Латвии проживает около 2 миллионов человек, почти для 40% из них русский является родным. Сейм ранее принял решение запретить использование русского языка в частных вузах и колледжах. Также был принят закон об образовании, который предусматривает перевод всех школ нацменьшинств только на латышский язык обучения. Сейчас депутаты рассматривают поправки к законодательству, которые запрещали бы работодателям требовать знание русского языка от соискателей работы.