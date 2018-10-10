Помощник президента РФ Сурков провел встречу с врио главы ДНР Пушилиным

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, сообщил РИА Новости директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Обсуждалась подготовка к выборам главы ДНР и депутатов Народного совета, социальные проблемы", — сообщил Чеснаков. От более подробных комментариев он отказался, предложив "ограничиться пока этим".

По информации Донецкого агентства новостей, во встрече также участвовал сотрудник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР. Также ДАН сообщил, что Денис Пушилин пригласил Владислава Суркова посетить Донецк.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.