Пожар на складе под Черниговом рассчитывают ликвидировать в ближайшее время

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Авиация задействована для тушения пожара на арсенале в Черниговской области, в ближайшее время можно рассчитывать на ликвидацию пожара, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"На данную минуту там работают пять (пожарных — ред.) танков, три машины инженерного разграждения, которые уже вошли в арсенал и начали тушение отдельных очагов. Интенсивность взрывов на утро — один взрыв в три минуты. Был ещё мощный взрыв ночью… С утра приступила к тушению пожара авиация госслужбы по ЧС, несколько вылетов уже состоялись, есть ещё задымление на арсенале. Но я думаю, что в ближайшее время будем способны ликвидировать это происшествие", — сказал Полторак на заседании правительства в среду.

Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай, авиация осуществила уже пять сбросов воды, удалось полностью локализировать горение, остались только очаги тления.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.