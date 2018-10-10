В МИД прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Выход США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — ред.) считаем серьёзным просчётом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом", — заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Он отметил, что Россия намерена следовать своим обязательствам по ядерной сделке и совместно с другими участниками договоренности ищет эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США.

"При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", — добавил Ермаков.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по атому. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.