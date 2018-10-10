В МИД прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Он отметил, что Россия намерена следовать своим обязательствам по ядерной сделке и совместно с другими участниками договоренности ищет эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США.
"При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", — добавил Ермаков.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.