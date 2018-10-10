В Узбекистане семь человек погибли в ДТП с самосвалом

ТАШКЕНТ, 10 окт – РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с самосвалом в Навойской области Узбекистана, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

По данным пресс-службы, в среду в 1.20 (во вторник в 23.20 мск) на втомагистрали М-37 в Навоийской области автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом Shaanxi SX.

"В результате ДТП семь граждан погибли на месте аварии", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. В списке погибших, опубликованном министерством, указаны три ребенка – 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Все погибшие находились в легковом автомобиле.