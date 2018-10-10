В СМИ появились новые данные о расследовании пропажи саудовского журналиста

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Главный военный судебный медик Саудовской Аравии Мухаммед аль Тубайги находился среди 15 граждан этой страны, прибывших в Турцию в день исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал NTV в среду.
Отмечается, что аль Тубайги был среди граждан Саудовской Аравии, прибывших на двух самолетах в Турцию в день исчезновения журналиста. Телеканал демонстрирует кадры с камер наружного наблюдения, на которых видно, как машины с саудовскими гражданами подъезжают к зданию генконсульства в Стамбуле, и аль Тубайги заходит в здание примерно за час до того, как туда вошел Хашкаджи.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил накануне представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи,