В СМИ появились новые данные о расследовании пропажи саудовского журналиста

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Главный военный судебный медик Саудовской Аравии Мухаммед аль Тубайги находился среди 15 граждан этой страны, прибывших в Турцию в день исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал NTV в среду.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

Отмечается, что аль Тубайги был среди граждан Саудовской Аравии, прибывших на двух самолетах в Турцию в день исчезновения журналиста. Телеканал демонстрирует кадры с камер наружного наблюдения, на которых видно, как машины с саудовскими гражданами подъезжают к зданию генконсульства в Стамбуле, и аль Тубайги заходит в здание примерно за час до того, как туда вошел Хашкаджи.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил накануне представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи,