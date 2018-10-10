МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва полностью поддерживает действующие международные режимы запрета химического, биологического и токсинного оружия, выступает за их укрепление, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Российская Федерация полностью поддерживает действующие международные режимы запрета химического, биологического и токсинного оружия и последовательно выступает за их укрепление", — заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.