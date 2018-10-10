КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Кабмин Украины выделит 100 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов по текущему курсу) на ликвидацию последствий взрывов на военном складе в Черниговской области, заявил на заседании правительства в среду премьер страны Владимир Гройсман.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Сегодня мы примем решение о том, чтобы выделить сто миллионов (гривен – ред.)… в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения", — заявил Гройсман.

По его словам, он ждет результатов реального расследования причин ЧП на военном складе. "Никакой версии исключать невозможно. Есть много признаков, что это могла быть в том числе атака, но я не хочу забегать наперед. Главное, чтобы было проведено объективное расследование", — добавил премьер.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.