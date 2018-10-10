В ДНР прокомментировали заявление о продвижении украинских силовиков

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Заявление Киева о продвижении силовиков в Донбассе является очередной "победой", придуманной украинским командованием, считает представитель управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины сообщил, что украинские силовики провели спецоперацию в одном из населенных пунктов в Донбассе и продвинулись на 1,2 километра в "серой" зоне.

"Ответственно заявляю, что наши военнослужащие остаются на своих позициях, продвижений противника на нашу территории нет. Предполагаем, что это очередная "победа", придуманная украинским командованием. Не понятно, что это за населенный пункт, его название почему-то скрывают. Видео, якобы снятое на месте, больше напоминает постановочное", — сказал РИА Новости представитель управления народной милиции ДНР.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей занимают населенные пункты, расположенные в нейтральной зоне. При этом в ОБСЕ заявляли, что нужно создать буферную зону между ополченцами и силовиками.