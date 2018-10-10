Закон о статусе Донбасса нужен Киеву для давления на Россию, заявили в МИД

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Решение Верховной Рады Украины продлить на один год закон "Об особом статусе Донбасса" нужно Киеву, чтобы сохранить санкционное давление на Россию и создать условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе, говорится в комментарии МИД РФ к решению украинского парламента.

"Обращает на себя внимание восторженная реакция западных столиц, в том числе наших партнеров по "нормандскому формату", на недавнее решение Верховной Рады Украины продлить на один год срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". К сожалению, за подобной активностью киевских властей скрывался совершенно иной, абсолютно далекий от целей и задач Минских соглашений, замысел. Его суть никто из них, похоже, и не скрывал. На Украине откровенно заявляли, что пролонгация "статусного закона" нужна им для того, чтобы гарантированно "сохранить санкционное давление на Россию" и создать некие условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Кроме того, МИД РФ процитировал слова представителя Украины в гуманитарной подгруппе минской контактной группы, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, которая назвала закон "техническим документом" без шансов на практическую реализацию.