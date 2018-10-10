Глава администрации Тайваня обвинила Пекин в нарушении статус-кво

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду обвинила центральные власти Китая в нарушении статус-кво в Тайваньском проливе и угрозе миру и стабильности в районе.

"Одностороннee дипломатическое наступление и военное принуждение не только нанесли ущерб отношениям между сторонами Тайваньского пролива, но также поставили под серьезную угрозу статус-кво мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", — говорится в распространенном тексте выступления Цай Инвэнь.

Она подчеркнулa, что "народ Тайваня никогда не приемлет никаких попыток внешних сил изменить в одностороннем порядке статус-кво в Тайваньском проливе".

"Международное сообщество никогда не одобрит и не поддержит нарушение универсальных ценностей. Поэтому я еще раз призываю власти в Пекине, как ответственную большую державу, играть позитивную роль в регионе и в мире, а не быть источником конфликта", — заявила Цай Инвэнь.

При этом она подчеркнула, что не поддастся на провокации и не будет ввязываться в конфронтацию и ставить под угрозу отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива. "Но я также не буду отклоняться от воли народа и приносить жертву суверенитет Тайваня", — добавила глава администрации острова.

За последние несколько месяцев три страны разорвали дипломатические связи с Тайванем, установив официальные связи с Китаем. В конце августа правительство Сальвадора объявило об установлении дипломатических отношений с Китаем и, соответственно, разрыве официальных связей с Тайванем. Ранее Доминиканская Республика и Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно объявили об аналогичном решении. В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.