Подозреваемому в убийстве болгарской журналистки грозит пожизненный срок

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Задержанному на территории Германии подозреваемому в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой заочно предъявлены два обвинения, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил на пресс-конференции в среду главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

"Заочно Северину Красимирову выдвинули два обвинения. Первое – в изнасиловании, за которое предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, второе – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание 15-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — заявил Цацаров.

Пресс-конференция транслировалась в Facebook.

Отвечая на вопрос о том, известны ли уже мотивы преступления, он заявил, что "на данном этапе мы не можем утверждать, что убийство Виктории Мариновой было совершено из-за ее профессиональной деятельности, проверяем все версии".

"Имеющиеся в настоящий момент доказательства свидетельствуют, что нападение на жертву было спонтанным и его целью было сексуальное домогательство. Травмы на теле жертвы, которые впоследствии привели к смерти Виктории Мариновой, были крайне жестокими и тяжкими по своему характеру. Задержанный занимался боксом, также есть данные, что в предшествующие убийству несколько часов он употребил большое количество алкоголя", — пояснил прокурор.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.