ВСУ 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 60 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.