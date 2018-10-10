В Болгарии подтвердили, что подозреваемый в убийстве журналистки задержан

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров на пресс-конференции в среду утром подтвердил, что мужчина, подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой, задержан в Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемый по резонансному делу об убийстве Мариновой задержан на территории Германии, куда ему ранее удалось сбежать после совершения преступления.

"Удалось установить, что мужчина покинул страну 7 октября, после установления его местонахождения были задействованы международные механизмы, поле чего он был задержан в Германии", — заявил Цацаров.

Трансляция пресс-конференции идет в Facebook.

Он добавил, что задержанного мужчину 1997 года рождения зовут Северин Красимиров, ему заочно предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве.

Мужчина в ближайшее время должен предстать перед судом в Германии, после чего его экстрадируют в Болгарию.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.