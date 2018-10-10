На Украине усилили охрану арсеналов после пожара под Черниговом

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Охрана арсеналов на всей территории Украины усилена после пожара на складах боеприпасов в Черниговской области, сообщается на сайте министерства обороны Украины
"По приказу начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", — говорится в сообщении.
"На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется", — отметили в министерстве.
Дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков.