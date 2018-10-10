На Украине усилили охрану арсеналов после пожара под Черниговом

Взрыв на военном складе под Черниговом (51)

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Охрана арсеналов на всей территории Украины усилена после пожара на складах боеприпасов в Черниговской области, сообщается на сайте министерства обороны Украины

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По приказу начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 7.00 мск продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале под Черниговом.

"На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется", — отметили в министерстве.

Дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков.