Доступ к пещере в Таиланде, из которой спасли детей, будет закрыт еще год

БАНГКОК, 10 окт – РИА Новости. Доступ публики к пещере на севере Таиланда, из которой в июле в результате уникальной поисковой операции были спасены 12 подростков из юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер, будет закрыт еще не менее года, сообщает в среду интернет-версия газеты Nationсо ссылкой на департамент национальных парков и охраны природы Таиланда.

В декабре будет вновь открыт доступ посетителей в национальный парк Тхам Луанг Нанг Нон, однако вход в пещеру будет закрыт еще не менее года, заявил в среду заместитель гендиректора департамента Чонгклай Ворапхонгсатхон, слова которого приводит издание.

"Департамент минеральных ресурсов начнет обследование пещеры в начале следующего года, чтобы выяснить, насколько безопасным может быть посещение пещеры Тхам Луанг для публики, и мы не можем точно сказать, как долго продлится это исследование", — заявил заместитель гендиректора департамента национальных парков.

Когда пещера будет все же открыта для посетителей, участок свободного посещения будет ограничен. Он будет располагаться между входом в пещеру и первым ее помещением, посетители смогут проходить только очень небольшое расстояние вглубь подземного лабиринта, простирающегося на 10 километров, в то время как раньше разрешалось заходить в пещеру на любое расстояние, пояснил чиновник.

Юные футболисты вошли в пещеру в конце июня, в самом начале сезона дождей, и оказались запертыми в ее самых дальних коридорах внезапным наводнением, которое произошло из-за начавшегося сильного ливня. Между детьми и выходом из пещеры оказались несколько "сифонов" — полностью, от пола до потолка, затопленных участков, проплыть через которые в полной темноте пещеры подростки не могли. Многие из них до этого плавали только в школьном бассейне. Дети и их тренер провели около 10 дней в пещере почти без еды, утоляя жажду чистой подземной водой, стекавшей со сталактитов. Они были найдены дайверами-спасателями и затем, уже в июле, выведены на поверхность небольшими группами. Затопленные участки пещеры ослабленные голодовкой дети и их тренер проходили под наркозом в легководолазном снаряжении в сопровождении опытных дайверов-спасателей, а посуху их несли спасатели на носилках. В операции по их спасению участвовали более 5 тысяч человек: большинство участников операции обеспечивали постоянную откачку воды из подземного лабиринта, чтобы поддерживать ее уровень достаточно низким для последней фазы операции, выведения детей на поверхность, а в самой последней фазе, длившейся три дня, приняли участие более 100 дайверов со всего мира. В ходе подготовки операции в пещере, доставляя баллоны со сжатым воздухом в ее дальние помещения, погиб бывший боевой пловец спецназа таиландских военно-морских сил Саман Кунан, посмертно награжденный орденами и произведенный из старших сержантов в капитаны третьего ранга приказом короля Таиланда.

Уникальная международная спасательная операция привлекла внимание СМИ всего мира. В настоящее время таиландские кинематографисты готовятся к съемкам художественного фильма об этой операции. К моменту возобновления доступа публики к пещере у ее входа и в первом, ближайшем ко входу помещении будет открыт музей.