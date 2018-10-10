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Доступ к пещере в Таиланде, из которой спасли детей, будет закрыт еще год

Сюжет:
Спасение детей в Таиланде (126)
(обновлено: 07:11 10.10.2018)
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© AFP 2018 / Ye Aung ThuТайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг. Архивное фотоТайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг. Архивное фото
© AFP 2018 / Ye Aung Thu

БАНГКОК, 10 окт – РИА Новости. Доступ публики к пещере на севере Таиланда, из которой в июле в результате уникальной поисковой операции были спасены 12 подростков из юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер, будет закрыт еще не менее года, сообщает в среду интернет-версия газеты Nationсо ссылкой на департамент национальных парков и охраны природы Таиланда.

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде. 10 июля 2018
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей
В декабре будет вновь открыт доступ посетителей в национальный парк Тхам Луанг Нанг Нон, однако вход в пещеру будет закрыт еще не менее года, заявил в среду заместитель гендиректора департамента Чонгклай Ворапхонгсатхон, слова которого приводит издание.

"Департамент минеральных ресурсов начнет обследование пещеры в начале следующего года, чтобы выяснить, насколько безопасным может быть посещение пещеры Тхам Луанг для публики, и мы не можем точно сказать, как долго продлится это исследование", — заявил заместитель гендиректора департамента национальных парков.

Когда пещера будет все же открыта для посетителей, участок свободного посещения будет ограничен. Он будет располагаться между входом в пещеру и первым ее помещением, посетители смогут проходить только очень небольшое расстояние вглубь подземного лабиринта, простирающегося на 10 километров, в то время как раньше разрешалось заходить в пещеру на любое расстояние, пояснил чиновник.

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018
© AP Photo / Vincent Thian
В Таиланде начали строить музей в память о спасении детей из пещеры
Юные футболисты вошли в пещеру в конце июня, в самом начале сезона дождей, и оказались запертыми в ее самых дальних коридорах внезапным наводнением, которое произошло из-за начавшегося сильного ливня. Между детьми и выходом из пещеры оказались несколько "сифонов" — полностью, от пола до потолка, затопленных участков, проплыть через которые в полной темноте пещеры подростки не могли. Многие из них до этого плавали только в школьном бассейне. Дети и их тренер провели около 10 дней в пещере почти без еды, утоляя жажду чистой подземной водой, стекавшей со сталактитов. Они были найдены дайверами-спасателями и затем, уже в июле, выведены на поверхность небольшими группами. Затопленные участки пещеры ослабленные голодовкой дети и их тренер проходили под наркозом в легководолазном снаряжении в сопровождении опытных дайверов-спасателей, а посуху их несли спасатели на носилках. В операции по их спасению участвовали более 5 тысяч человек: большинство участников операции обеспечивали постоянную откачку воды из подземного лабиринта, чтобы поддерживать ее уровень достаточно низким для последней фазы операции, выведения детей на поверхность, а в самой последней фазе, длившейся три дня, приняли участие более 100 дайверов со всего мира. В ходе подготовки операции в пещере, доставляя баллоны со сжатым воздухом в ее дальние помещения, погиб бывший боевой пловец спецназа таиландских военно-морских сил Саман Кунан, посмертно награжденный орденами и произведенный из старших сержантов в капитаны третьего ранга приказом короля Таиланда.

Уникальная международная спасательная операция привлекла внимание СМИ всего мира. В настоящее время таиландские кинематографисты готовятся к съемкам художественного фильма об этой операции. К моменту возобновления доступа публики к пещере у ее входа и в первом, ближайшем ко входу помещении будет открыт музей.

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