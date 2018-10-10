В Раде заявили, что Украина уже получила автокефалию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Синод Вселенского патриархата наделил Украину томосом о создании Украинской автокефальной церкви. Об этом на своих страницах в соцсетях заявили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука и народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
"Поздравляю Украину с собственной церковью!", — написал Тука в Twitter, но вскоре удалил свой пост. Однако телеканалу NewsOne удалось сохранить скриншот его сообщения.
"Томос — есть!", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
Тем не менее, позднее пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация неправдива.
Вскоре после этого главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва предположил, что фейк о томосе был специально запущен администрацией президента, чтобы отвлечь общественность от взрывов на военном складе в Черниговской области.
"Чтоб перебить зраду со складами, Банковая решила ближе к ночи запустить фейк про то, что Константинополь предоставил Украине Томос. В качестве его трансляторов выступил Мосийчук, замминистра Тука, а также ряд лояльных к АП сайтов. Что характерно, первым опроверг фейк Киевский патриархат. Украинский вопрос сегодня на Синоде в Стамбуле вообще не рассматривался", — подчеркнул Гужва в Facebook.
Борьба за автокефалию
В прошлом месяце Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.