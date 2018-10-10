Ураган "Серджио" в Тихом океане ослаб до шторма

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Ураган "Серджио" в Тихом океане, который в прошлые дни достигал опасной 4-й категории, ослаб до шторма, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

Шторм по-прежнему движется к побережью мексиканского штата Нижняя Калифорния, которого достигнет в течение нескольких дней. Дальнейшего ослабления шторма до его контакта с землей синоптики пока не прогнозируют.