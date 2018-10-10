В Армении скончался участник захвата здания полиции в Ереване в 2016 году

Захват здания полиции в Ереване в 2016 году. Архивное фото

Захват здания полиции в Ереване в 2016 году. Архивное фото

ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Лидер вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване, Варужан Аветисян сообщил о кончине одного из ее самых активных членов Араика Хандояна.

"Примерно час назад скончался Араик Хандоян", — написал Аветисян на своей странице в соцсети Facebook. Другие подробности он не привел.

Хандоян был освобожден судом в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции "Царукян".

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.