Поляки требуют два немецких бюджета. Готовы ждать сто лет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Польские власти потребовали от Германии репараций за Вторую мировую войну. Cумма не менее 850 миллиардов долларов. Варшава считает, что раз уж Берлин претендует на европейское лидерство, то должен возместить причиненный соседней стране три четверти века назад ущерб. Перспективы получить эти деньги оценило РИА Новости.

Без срока давности

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы навредить нашей демографии, а их оккупационная политика была направлена на уничтожение польских элит. У военных преступлений нет срока давности, поэтому современная Германия не может прятаться за международным правом, хотя с момента окончания войны и прошло более 70 лет", — заявил в интервью журналу Der Spiegel польский депутат, представитель партии "Право и справедливость" Аркадиуш Муларчук.

По его словам, в 1947 году польские власти оценили военный ущерб в 48,8 миллиарда долларов. В пересчете на нынешний курс эта сумма выросла в 17 раз, достигнув 850 миллиардов долларов и вдвое превысив государственный бюджет нынешней ФРГ.

Впрочем, поляки не требуют все деньги сразу: Берлину предлагают расплачиваться на протяжении 50 или 100 лет. "Если немцы будут платить десятилетиями, для них это послужит напоминанием, что такие войны нельзя начинать — слишком дорого они обходятся будущим поколениям", — уверен депутат.

Германия — большая страна с сильной экономикой, которая хочет стать лидером Европейского союза, но чтобы получить на это моральное право, она сначала должна выполнить свои обязательства перед Польшей, считает Муларчук.

© AFP 2018 / John MacDougall Совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018 года © AFP 2018 / John MacDougall Совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018 года

Немецкие денежные вливания в науку, экономику и инфраструктуру Польши могли бы улучшить ситуацию в стране. Но восстановить культурное наследие довольно сложно. Варшаву и Берлин многое связывает политически, и обвинения не направлены против современных граждан Германии, подчеркнул Муларчук, однако поляки еще не забыли о преступлениях немцев, совершенных во время Второй мировой войны. "Думаю, польско-немецкие отношения могут даже улучшиться, если Германия наконец выплатит репарации", — заключил политик.

Польские претензии

Юридических оснований для претензий у Варшавы нет. Польша отказалась от выплат еще в 1953 году, к тому же в начале 1990-х власти ФРГ направили в эту страну 500 миллионов марок в качестве компенсации и около двух миллиардов марок — для узников концлагерей и жертв нацистских программ принудительного труда.

Однако с 2000 года польские власти стали напоминать немцам о репарациях. Первым этот вопрос поднял президент Лех Качиньский, когда обсуждался проект конституции Европейского союза и процесс принятия решений в ЕС. Он заявил, что Польша должна обладать тем же количеством голосов, которые были бы у нее, не потеряй она так много людей во Второй мировой. Чем вызвал крайнее раздражение как самой Германии, так и Евросоюза. Впоследствии польские власти несколько поутихли.

На новый виток дискуссия вышла после того, как партия Ярослава Качиньского получила большинство на выборах. Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло неоднократно заявляла, что ее страна имеет право на "восстановление справедливости". "Мы — жертвы, ущерб которым еще не возместили", — говорит она.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на недавней совместной конференции с германским коллегой Хайко Маасом тоже указывал на несправедливость: "Если мы сравним Польшу с другими странами в том, что касается потерь, понесенных во Второй мировой войне, и полученных компенсаций, то в глаза бросается диспропорция".

Никаких денег

Немецкие власти неоднократно признавали, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую войну, однако вопрос о репарациях давно закрыт. Тем более что в 1992-м правительства двух стран основали Фонд польско-германского примирения, в результате чего немцы выплатили полякам еще около 1,3 миллиарда евро. Варшаве этого мало. Надо сказать, денег от Германии хочет не только Польша: в период обострения политической ситуации разные государства припоминают Берлину времена Третьего рейха.

В январе 2013-го рабочая группа Министерства финансов Греции подсчитала ущерб, понесенный страной в годы немецкой оккупации. По мнению греческих экспертов, это 108 миллиардов евро, причем без учета накопленных процентов. Через два года Греция выставила счет уже на 279 миллиардов евро. В далеком 1960-м Афины получили 115 миллионов марок от ФРГ за преступления нацистов, однако греческие власти настаивали, что это лишь аванс.

По Парижским соглашениям 1946 года Югославии выплатили 36 миллионов долларов за демонтаж заводов и других промышленных объектов, перевезенных сюда из Германии, а также 20 миллионов долларов в качестве компенсации за принудительные медицинские эксперименты над гражданами.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша © AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

Многие другие страны, пострадавшие от гитлеровцев, компенсаций так и не получили. Среди них Чехословакия, Дания, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Австрия, Бельгия и Люксембург.

Суть противоречий

Польша предъявляет претензии Германии именно сейчас неслучайно. Это связывают с внутриполитическими процессами: Варшаву не раз упрекали в авторитарных замашках, поэтому поляки выдвигают контробвинения в адрес европейских партнеров.

"Власти пошли на это, руководствуясь лишь внутриполитическими мотивами. Господин Качиньский хочет быть популярным в народе. Тем более накануне местных выборов. Боюсь, это повысит его рейтинги", — рассказал РИА Новости член польского сейма и депутат Европарламента Януш Корвин-Микке.

Он напомнил, что первой о компенсациях заговорила Греция. "Я очень сомневаюсь, что Варшава добьется каких-то денег от Берлина. Спустя 70 лет поздно требовать репарации. Немцы придут в ярость от того, что кто-то хочет от них выплат", — считает он.

Доцент НИУ "Высшая школа экономики" полонист Дмитрий Офицеров-Бельский в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что поляки просто занимаются политическим троллингом. "Вопрос во многом подняли потому, что обсуждается новый бюджет ЕС, и кому-то в польском руководстве кажется, что урезать Польше финансирование на фоне таких требований сложнее, поскольку это будет выглядеть как попытка сведения счетов", — полагает эксперт.

Шансы Варшавы в этом вопросе равны нулю, уверен польский политик Корвин-Микке. Такого же мнения придерживается и Офицеров-Бельский, считающий, что в самой Польше это прекрасно понимают. Создается удивительный прецедент: одна страна ЕС требует репарации от другой. Это, возможно, добавит политических очков партии Ярослава Качиньского и одновременно еще более осложнит отношения с Брюсселем.