SputnikPro принимает молодых журналистов из Турции

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Проект SputnikPro для журналистов из Турции стартовал в среду в головном офисе информационного агентства и радио Sputnik. На площадке в Москве собралось около 30 молодых представителей ведущих турецких СМИ, в том числе информационного агентства Anadolu, газет Hürriyet и Milliyet, телерадиокомпании TRT, телеканала CNN Türk, медиагруппы Turkuvaz. В рамках проекта они познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, основными принципами создания новостных онлайн-платформ, опытом, полученным российскими репортерами и фотокорреспондентами в конфликтных зонах на Ближнем Востоке.

"SputnikPro — уникальный проект, позволяющий молодым журналистам узнать больше о российском медиапространстве и аспектах журналистской работы на примере работы ведущего СМИ России", — отметил руководитель Центра международных проектов Sputnik Василий Пушков.

— международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для турецких журналистов реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Sputnik (sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.