В Бахрейне около 20 человек пострадали при обрушении жилого здания

ДОХА, 9 окт — РИА Новости. Около 20 человек получили различные увечья в результате обрушения двухэтажного жилого здания во вторник вечером в районе Салмания в столице Бахрейна, сообщило министерство внутренних дел королевства в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Более 11 машин службы гражданской обороны, 15 патрулей службы безопасности, 60 сотрудников сил безопасности, 19 машин скорой помощи участвуют в операции по спасению раненых после обрушения двухэтажного жилого здания в районе Салмания. Около 20 человек с ранениями средней тяжести и серьезно раненых поступили в больницы", — уточнило министерство.

Причина обрушения здания пока выясняется. В МВД указали, что оно было "старое".