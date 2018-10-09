Моргулов призвал учесть интересы КНДР в области безопасности

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Законные интересы КНДР в области безопасности должны быть учтены в полном объеме, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Россия готова к самому тесному взаимодействию с КНДР в вопросах урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Не только ядерной, я бы сказал, всего комплекса проблем корейского полуострова, решение которых является важнейшим условием плодотворного сотрудничества двух стран, а также ключевой предпосылкой нормализации обстановки на Корейском полуострове, и шире, всей Северо-Восточной Азии. И мы заинтересованы в том, чтобы безопасность всех стран региона, в том числе и, конечно же, КНДР была надежно обеспечена и законные интересы вашей страны были учтены в полном объеме", — заявил Моргулов на приеме по случаю 70-летия дипотношений РФ и КНДР.

Он упомянул в этой связи трехсторонние консультации РФ, КНР и КНДР на уровне заместителей министров иностранных дел, которые прошли во вторник в Москве и в которых Моргулов принимал участие. Он подчеркнул, что консультации в таком формате прошли впервые. По его словам, переговоры показали "общность идеи поддерживать плотную координацию по комплексному урегулированию существующих в субрегионе проблем". "Урегулирование единственно возможно политико-дипломатическим путем, путем диалога между всеми вовлеченными сторонам", — добавил дипломат.