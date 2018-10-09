"Никогда не станет нашим другом". Яркие цитаты Никки Хейли о России

Постпред США при ООН Никки Хейли уйдет в отставку до конца года, заявил Дональд Трамп.

Хейли возглавляла американскую дипмиссию в организации с 27 января прошлого года.

Яркие цитаты Никкий Хейли — в подборке РИА Новости.

О дружбе с Россией

Апрель 2017

"Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать. Потому что, если они делают что-то плохое, мы должны их в этом уличить".

Апрель 2018

"В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Мы не хотим быть другом тому, кому не можем верить"

Июль 2018

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт".

О "российском вмешательстве"

Июль 2017

"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении".

Октябрь 2017

"Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими".

"Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос".

Март 2018

"Сегодня США и многие наши друзья посылают ясный сигнал, что мы не потерпим неподобающего поведения России".

О Сирии

Апрель 2017

"Мы не намерены делать для них поблажку".

Апрель 2018

"Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада".

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН".

"Россия вновь выбрала режим (президента Сирии Башара) Асада, а не единство Совета безопасности… Россия разрушила репутацию Совбеза".