Хейли заявила, что не будет участвовать в президентских выборах 2020 года

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Никки Хейли, которая уходит с поста постпреда США при ООН в конце года, заявила, что не будет бросать вызов действующему главе государства Дональду Трампу на президентских выборах 2020 года, сообщило агентство Рейтер.
Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.
СМИ не раз писали о возможных президентских амбициях Хейли, которая в прошлом избиралась губернатором Южной Каролины.